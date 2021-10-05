maksjustmaks написав:І загалом, як Банк зараз почуває, в Суркісів все добре?)
Хіба це має значення? Як скаже шева, так і буде (доведено Суботіним). На футбольну цяцьку вже поклали око, то чому на ломбард не покладуть. Тож треба постійно тримати руку на пульсі, якщо тримати на поточних рахунках (картках). Якщо ж тримати на депозитних, то треба просто забути про них на 3 місяці.
maksjustmaks написав:Добрий день. Збираюсь купити в А-Банку валюту на депозит, в рамках ліміту. Чи був у когось вже позитивний досвід проведення такої операції? І загалом, як Банк зараз почуває, в Суркісів все добре?)