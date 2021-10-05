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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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А-Банк 3.6 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:02

  greenozon написав:2 мільони як не як
деполюди скинуться, братки пожирують )))

https://glavcom.ua/country/politics/sur ... 68626.html

Навряд чи деполюди клюнуть на низькі відсотки...
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:22

Покупка валюти на депозит

Добрий день. Збираюсь купити в А-Банку валюту на депозит, в рамках ліміту. Чи був у когось вже позитивний досвід проведення такої операції? І загалом, як Банк зараз почуває, в Суркісів все добре?)
maksjustmaks
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:31

maksjustmaks
Концентрований досвід по цій темі тут - Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:35

Re: А-Банк

  maksjustmaks написав:І загалом, як Банк зараз почуває, в Суркісів все добре?)

Хіба це має значення? Як скаже шева, так і буде (доведено Суботіним). На футбольну цяцьку вже поклали око, то чому на ломбард не покладуть. Тож треба постійно тримати руку на пульсі, якщо тримати на поточних рахунках (картках). Якщо ж тримати на депозитних, то треба просто забути про них на 3 місяці.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:16

  Bosstone написав:Як скаже шева, так і буде (доведено Суботіним).

Суботіним якраз доведено, що можна роками тягнути на штучній нирці, а щодо Шевченка, то більш показовий випадок Січі.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:05

  maksjustmaks написав:Добрий день. Збираюсь купити в А-Банку валюту на депозит, в рамках ліміту. Чи був у когось вже позитивний досвід проведення такої операції? І загалом, як Банк зараз почуває, в Суркісів все добре?)


Чому саме тут? Курс в банку не найкращий.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:47

Re: А-Банк

Экономят на сообщениях в вайбере, чтобы на Монако хватило:
З 7 вересня 2022 року А-Банк припиняє надсилати повідомлення про транзакції за картками у ViberBot у зв'язку з підняттям тарифу на відправку повідомлень.
Використовуйте мобільний додаток ABank24 для отримання повідомлень про операції. Посилання: a-bank.com.ua/24
Citizen_D
 
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