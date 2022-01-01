Складно впевнено сказати. Якщо і декілька невеликих сум підряд, то також може викликати збудження. В мене був депо оформлений ще на сина, то декілька раз блочили з інтервалом в часі, коли з його картки щось перекидали на мою ж абанківську.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26
Re: А-Банк
Складно впевнено сказати. Якщо і декілька невеликих сум підряд, то також може викликати збудження. В мене був депо оформлений ще на сина, то декілька раз блочили з інтервалом в часі, коли з його картки щось перекидали на мою ж абанківську.
Додано: Пон 12 вер, 2022 10:32
Re: А-Банк
Можуть заблокувати карту навіть за переказ 10тис., щоб розблокувати пропонують viber або відділення.
У Вашій ситуації, якщо заблокують найбільше підійде viber для розблокування.
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