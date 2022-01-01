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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

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А-Банк 3.6 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26

Re: А-Банк

  andreyiskra написав:Говорю кидай мне я тебе $ куплю. вот и думаю по сколько кидать чтоб не позвонили

Складно впевнено сказати. Якщо і декілька невеликих сум підряд, то також може викликати збудження. В мене був депо оформлений ще на сина, то декілька раз блочили з інтервалом в часі, коли з його картки щось перекидали на мою ж абанківську.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:32

Re: А-Банк

andreyiskra написав:Ой+ У папика депо закончился, он на окупированной территории. Связи нет мобильной украинской. Говорю кидай мне я тебе $ куплю. вот и думаю по сколько кидать чтоб не позвонили
Можуть заблокувати карту навіть за переказ 10тис., щоб розблокувати пропонують viber або відділення.
У Вашій ситуації, якщо заблокують найбільше підійде viber для розблокування.
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