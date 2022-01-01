RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26

Re: А-Банк

  andreyiskra написав:Говорю кидай мне я тебе $ куплю. вот и думаю по сколько кидать чтоб не позвонили

Складно впевнено сказати. Якщо і декілька невеликих сум підряд, то також може викликати збудження. В мене був депо оформлений ще на сина, то декілька раз блочили з інтервалом в часі, коли з його картки щось перекидали на мою ж абанківську.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:32

Re: А-Банк

andreyiskra написав:Ой+ У папика депо закончился, он на окупированной территории. Связи нет мобильной украинской. Говорю кидай мне я тебе $ куплю. вот и думаю по сколько кидать чтоб не позвонили
Можуть заблокувати карту навіть за переказ 10тис., щоб розблокувати пропонують viber або відділення.
У Вашій ситуації, якщо заблокують найбільше підійде viber для розблокування.
Zochan
 
Повідомлень: 624
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:57

  andreyiskra написав:Ой+ У папика депо закончился, он на окупированной территории. Связи нет мобильной украинской. Говорю кидай мне я тебе $ куплю. вот и думаю по сколько кидать чтоб не позвонили

Тобі правильно всі відповіли, можуть блоканути при будь-якій сумі, а в папика є там фенікс чи ще якась там штука і тоді через вайбер ідентифікацію розблочить платіш і так і перекинеш, в мене була така ситуація: 200т перекидував з себе на моно, через кожних 25т - блок,вже той пацик на гарячій(видно,що чергував)задолбався розлочувати платіж, то після 2 разу ідентифікації вже попустило і далі всі платежі йшли без проблем, а з інтервалом в 1 день перекидував з дружини теж на моно, то навіть прикалувався з неї, зараз будеш дзвонити і виправдуватися, що ти не слониха, почав перекидувати по 25 т, а хоч би раз блок, а -ні,так що як повезе так і буде.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 753
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:59

melkh феникс это что?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 28.01.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:01

andreyiskra
Мобільний оператор ДиРи
Amid
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 12.06.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:02

  andreyiskra написав:melkh феникс это что?

Тож оператора з окупованої (Крим) території їм завезли, тітка в Мелітополі, то всі вже на Феніксі (читав про нього, кацапи так його назвали, щоб не попасти під санкції, а так-левий,якоби і ми не при чому)
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 753
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 11:46

  andreyiskra написав:подскажите пожалуйста лимиты по р2р с карты для выплат. чтобы финмон не задал вопросы

Если внутри-банка - там лимиты лояльнее. Заведите себе карту в абанке, и на неё принимайте - если что, объяснитесь.
На "внешку" там никакой лояльности
User253
 
Повідомлень: 6
З нами з: 11.09.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:49

Re: А-Банк

А Чего со вчера на Вайз перестали ходить платежи? Из за курса доллара?
Shummi
 
Повідомлень: 451
З нами з: 08.12.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48495051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, kostya77, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперіс Банк 1, 2, 3, 4
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 13:06
39 21060
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 12:25
candidat
Альфа-Банк 1 ... 465, 466, 467
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4669 1952018
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 12:20
Amethyst
Креді Агріколь Банк 1 ... 5, 6, 7
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
65 33563
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 12:00
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.