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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26
andreyiskra написав:
Говорю кидай мне я тебе $ куплю. вот и думаю по сколько кидать чтоб не позвонили
Складно впевнено сказати. Якщо і декілька невеликих сум підряд, то також може викликати збудження. В мене був депо оформлений ще на сина, то декілька раз блочили з інтервалом в часі, коли з його картки щось перекидали на мою ж абанківську.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 10:32
andreyiskra написав:Ой+ У папика депо закончился, он на окупированной территории. Связи нет мобильной украинской. Говорю кидай мне я тебе $ куплю. вот и думаю по сколько кидать чтоб не позвонили
Можуть заблокувати карту навіть за переказ 10тис., щоб розблокувати пропонують viber або відділення.
У Вашій ситуації, якщо заблокують найбільше підійде viber для розблокування.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 11:57
andreyiskra написав:Ой+
У папика депо закончился, он на окупированной территории. Связи нет мобильной украинской. Говорю кидай мне я тебе $ куплю. вот и думаю по сколько кидать чтоб не позвонили
Тобі правильно всі відповіли, можуть блоканути при будь-якій сумі, а в папика є там фенікс чи ще якась там штука і тоді через вайбер ідентифікацію розблочить платіш і так і перекинеш, в мене була така ситуація: 200т перекидував з себе на моно, через кожних 25т - блок,вже той пацик на гарячій(видно,що чергував)задолбався розлочувати платіж, то після 2 разу ідентифікації вже попустило і далі всі платежі йшли без проблем, а з інтервалом в 1 день перекидував з дружини теж на моно, то навіть прикалувався з неї, зараз будеш дзвонити і виправдуватися, що ти не слониха, почав перекидувати по 25 т, а хоч би раз блок, а -ні,так що як повезе так і буде.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 11:59
melkh феникс это что?
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:01
andreyiskra
Мобільний оператор ДиРи
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:02
andreyiskra написав:melkh
феникс это что?
Тож оператора з окупованої (Крим) території їм завезли, тітка в Мелітополі, то всі вже на Феніксі (читав про нього, кацапи так його назвали, щоб не попасти під санкції, а так-левий,якоби і ми не при чому)
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Додано: Нед 18 вер, 2022 11:46
andreyiskra написав:
подскажите пожалуйста лимиты по р2р с карты для выплат. чтобы финмон не задал вопросы
Если внутри-банка - там лимиты лояльнее. Заведите себе карту в абанке, и на неё принимайте - если что, объяснитесь.
На "внешку" там никакой лояльности
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:49
А Чего со вчера на Вайз перестали ходить платежи? Из за курса доллара?
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Shummi
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:08
maksjustmaks написав:
Добрий день. Збираюсь купити в А-Банку валюту на депозит, в рамках ліміту. Чи був у когось вже позитивний досвід проведення такої операції? І загалом, як Банк зараз почуває, в Суркісів все добре?)
У Києві банка не видає валюту за предзамовленням
Тільки особисте звертання до каси, телефончик в обмін на чоколадку касиру і вас повідомлять про 200..300 євро приходу у касу на день
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:08
Shummi написав:
А Чего со вчера на Вайз перестали ходить платежи? Из за курса доллара?
Может от вайс письмо счастья пришло? Много Украинцев уже заблокировали.
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