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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

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А-Банк 3.6 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:41

vpchelko
Нет, Вайз пока тьфу тьфу тьфу, именно Абанк пишет что на Карты Виза сейчас возможности перечислять нет. На Евро Револют, Вэлком)
Shummi
 
Повідомлень: 456
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:45

Shummi Вэлком? Что за банк.
lubarec
 
Повідомлень: 440
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:17

Re: А-Банк

имелось ввиду что на Мастеркард Революта, без проблем, перечисляй, а на Визу Wise, не дает
Shummi
 
Повідомлень: 456
З нами з: 08.12.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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  #<1 ... 49505152
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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