vpchelko
Нет, Вайз пока тьфу тьфу тьфу, именно Абанк пишет что на Карты Виза сейчас возможности перечислять нет. На Евро Револют, Вэлком)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:41
vpchelko
Нет, Вайз пока тьфу тьфу тьфу, именно Абанк пишет что на Карты Виза сейчас возможности перечислять нет. На Евро Револют, Вэлком)
Додано: Нед 25 вер, 2022 12:17
Re: А-Банк
имелось ввиду что на Мастеркард Революта, без проблем, перечисляй, а на Визу Wise, не дает
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