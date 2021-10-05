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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:41

vpchelko
Нет, Вайз пока тьфу тьфу тьфу, именно Абанк пишет что на Карты Виза сейчас возможности перечислять нет. На Евро Револют, Вэлком)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:45

Shummi Вэлком? Что за банк.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:17

Re: А-Банк

имелось ввиду что на Мастеркард Революта, без проблем, перечисляй, а на Визу Wise, не дает
Исправляюсь, на сейчас все работает, отправил на Вайз в рамках лимита
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:33

  Amethyst написав:
  maksjustmaks написав:Добрий день. Збираюсь купити в А-Банку валюту на депозит, в рамках ліміту. Чи був у когось вже позитивний досвід проведення такої операції? І загалом, як Банк зараз почуває, в Суркісів все добре?)

У Києві банка не видає валюту за предзамовленням :idea:
Тільки особисте звертання до каси, телефончик в обмін на чоколадку касиру і вас повідомлять про 200..300 євро приходу у касу на день :mrgreen:

То може євро Суркі не колекціонують то їх і мало в відділеннях :) ? Недавно в абанці був то дівчина питала 500 євровий перевод отримать. То не питання, в касі були. Лише треба стати клієнтом банку :lol:
alex lem
 
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  #<1 ... 49505152
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