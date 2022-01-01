vpchelko
Нет, Вайз пока тьфу тьфу тьфу, именно Абанк пишет что на Карты Виза сейчас возможности перечислять нет. На Евро Револют, Вэлком)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:41
vpchelko
Нет, Вайз пока тьфу тьфу тьфу, именно Абанк пишет что на Карты Виза сейчас возможности перечислять нет. На Евро Револют, Вэлком)
Додано: Нед 25 вер, 2022 12:17
Re: А-Банк
имелось ввиду что на Мастеркард Революта, без проблем, перечисляй, а на Визу Wise, не дает
Исправляюсь, на сейчас все работает, отправил на Вайз в рамках лимита
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:33
То може євро Суркі не колекціонують то їх і мало в відділеннях ? Недавно в абанці був то дівчина питала 500 євровий перевод отримать. То не питання, в касі були. Лише треба стати клієнтом банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 16:40
Та все вже, замирився з Шапітою, мене вже теж люблять -- євров кури не клюють
Додано: Нед 02 жов, 2022 16:42
В абанке лимит кешбэка 500 грн. от банка и партнёров общий или отдельно 500 грн.банковский и 500 партнёрский ?
Додано: Нед 02 жов, 2022 17:38
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