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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:41
vpchelko
Нет, Вайз пока тьфу тьфу тьфу, именно Абанк пишет что на Карты Виза сейчас возможности перечислять нет. На Евро Револют, Вэлком)
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Shummi
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:45
Shummi Вэлком? Что за банк.
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lubarec
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Додано: Нед 25 вер, 2022 12:17
имелось ввиду что на Мастеркард Революта, без проблем, перечисляй, а на Визу Wise, не дает
Исправляюсь, на сейчас все работает, отправил на Вайз в рамках лимита
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Shummi
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Додано: Пон 26 вер, 2022 13:33
Amethyst написав: maksjustmaks написав:
Добрий день. Збираюсь купити в А-Банку валюту на депозит, в рамках ліміту. Чи був у когось вже позитивний досвід проведення такої операції? І загалом, як Банк зараз почуває, в Суркісів все добре?)
У Києві банка не видає валюту за предзамовленням
Тільки особисте звертання до каси, телефончик в обмін на чоколадку касиру і вас повідомлять про 200..300 євро приходу у касу на день
То може євро Суркі не колекціонують то їх і мало в відділеннях
? Недавно в абанці був то дівчина питала 500 євровий перевод отримать. То не питання, в касі були. Лише треба стати клієнтом банку
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alex lem
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Amethyst
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Додано: Нед 02 жов, 2022 16:42
В абанке лимит кешбэка 500 грн. от банка и партнёров общий или отдельно 500 грн.банковский и 500 партнёрский ?
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lara_08
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:38
lara_08 написав:
В абанке лимит кешбэка 500 грн. от банка и партнёров общий или отдельно 500 грн.банковский и 500 партнёрский ?
Окремо банки - 500, окремо партнерів - зазвичай безлім, але бувають також і з обмеженнями.
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klug
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:21
klug написав: lara_08 написав:
В абанке лимит кешбэка 500 грн. от банка и партнёров общий или отдельно 500 грн.банковский и 500 партнёрский ?
Окремо банки - 500, окремо партнерів - зазвичай безлім, але бувають також і з обмеженнями.
Дякую. Питання виникло, бо вони в умовах та правилах по кешбеку в п.6 написали,що максимальна сума кешбеку на місяць 500 грн. , а перед цим в п.3 писали про вибір пропозицій від партнерів та двох категорій від банку.
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lara_08
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Додано: Пон 03 жов, 2022 11:26
Пущает ли на 100000 грн открыть на три месяца ??
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sens
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Додано: Вів 04 жов, 2022 08:07
lara_08 написав: klug написав: lara_08 написав:
В абанке лимит кешбэка 500 грн. от банка и партнёров общий или отдельно 500 грн.банковский и 500 партнёрский ?
Окремо банки - 500, окремо партнерів - зазвичай безлім, але бувають також і з обмеженнями.
Дякую. Питання виникло, бо вони в умовах та правилах по кешбеку в п.6 написали,що максимальна сума кешбеку на місяць 500 грн. , а перед цим в п.3 писали про вибір пропозицій від партнерів та двох категорій від банку.
Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...
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Искатель
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