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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:41

  Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...

Оплата частями, например.
У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.
ramzes4
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  #<1 ... 50515253
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