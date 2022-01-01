Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...
Оплата частями, например. У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.
Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...
Оплата частями, например. У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.