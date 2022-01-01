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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:41

  Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...

Оплата частями, например.
У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:45

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...

Оплата частями, например.
У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.

Мне тоже повысил лимит.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 07:31

Re: А-Банк

  Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного?

В этом месяце 3% КБ на такси, например.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:09

Хто знає в чому може бути проблема? Не додається Зелена в GPay, як вручну, так і через додаток. Телефон Honor 20 Pro, Android 11.

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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:50

Re: А-Банк

Striker, Google выявил или root-права, или телефон не сертифицирован.

Если токены других карт не слетели на телефоне и оплата с них идёт, то пробуйте карту добавить на сайте https://pay.google.com/gp/w/u/0/home/paymentmethods и потом карту токенизировать в устройстве.
Если слетели, то надо решить вопрос с маскировкой root или сертифицировать телефон.
Howl
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  #<1 ... 50515253
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