Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...
Оплата частями, например. У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.
Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...
Оплата частями, например. У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.
Striker, Google выявил или root-права, или телефон не сертифицирован.
Если токены других карт не слетели на телефоне и оплата с них идёт, то пробуйте карту добавить на сайте https://pay.google.com/gp/w/u/0/home/paymentmethods и потом карту токенизировать в устройстве. Если слетели, то надо решить вопрос с маскировкой root или сертифицировать телефон.