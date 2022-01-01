RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:41

  Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...

Оплата частями, например.
У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 887
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:45

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...

Оплата частями, например.
У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.

Мне тоже повысил лимит.
nord
 
Повідомлень: 127
З нами з: 25.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 07:31

Re: А-Банк

  Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного?

В этом месяце 3% КБ на такси, например.
Amid
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 12.06.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:09

Хто знає в чому може бути проблема? Не додається Зелена в GPay, як вручну, так і через додаток. Телефон Honor 20 Pro, Android 11.

Зображення
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3525 раз.
Подякували: 5858 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:50

Re: А-Банк

Striker, Google выявил или root-права, или телефон не сертифицирован.

Если токены других карт не слетели на телефоне и оплата с них идёт, то пробуйте карту добавить на сайте https://pay.google.com/gp/w/u/0/home/paymentmethods и потом карту токенизировать в устройстве.
Если слетели, то надо решить вопрос с маскировкой root или сертифицировать телефон.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 08.03.18
Подякував: 500 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:35

Striker
Или Рашисткая прошивка...
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 620
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:24

  Howl написав:Google выявил или root-права, или телефон не сертифицирован.

Немає ніякого root і смарт сертифікований. Користуюсь ним ще з початку 2020 року.
  Howl написав:Если токены других карт не слетели на телефоне и оплата с них идёт, то пробуйте карту добавить на сайте https://pay.google.com/gp/w/u/0/home/paymentmethods и потом карту токенизировать в устройстве.

Нічого не злетіло. Твоїм способом також не додає картку. Пише перевірити дані картки.

Сьогодні знову пробую через додаток, пише вже трохи інше.
Зображення

Схоже, що проблема в самій картці. Я нею майже не користувався, тільки пару разів використовував як транзитку, і то давно. Але картка наче не заблокована. Завтра спробую розплатитися чипом в магазині і подивитися.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3525 раз.
Подякували: 5858 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:08

Re: А-Банк

  Striker написав:Користуюсь ним ще з початку 2020 року.
Google недавно обновила Play Integrity API Checker, поэтому ранее могло работать... В добавок телефон де могли продать уже таким.

  Striker написав:Немає ніякого root і смарт сертифікований.
Зайти в приложение кошелька Google Wallet > нажать на значок профиля в правом верхнем углу > пункт "Настроить бесконтактную оплату" > в последнем пункте перечня есть информация "Ваш телефон соответствует стандартам безопасности"?

Если да, то стоит дополнительно перепроверить.

Проверка сертификации в Play Защите:
-- открыть Google Play;
-- нажать на значок профиля в правом верхнем углу страницы;
-- пункт "Настройки", далее раздел "Сведения";
-- далее смотреть результат в блоке "сертификация в Play Защите".

Для проверки на устройстве нарушения целостности системного раздела устройства можно через мобильные приложения "YASNAC" (искать только в сети) и "Play Integrity API Chesker" (доступно в Google Play; в идеале телефон должен пройти все успешные тесты, но если первые два телефон проходит, то пока будет всё работать).

  Striker написав:Схоже, що проблема в самій картці.
Я недавно карту А-Банка добавлял на другом устройстве и всё было ок. Как вариант, проверить добавление карты другого банка в кошелёк.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 08.03.18
Подякував: 500 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 50515253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 19, 20, 21
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
205 218560
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 жов, 2022 15:39
alter
Альфа-Банк 1 ... 502, 503, 504
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5033 1999484
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 жов, 2022 15:06
Kalgan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 249, 250, 251
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2502 1407764
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 жов, 2022 12:20
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (206)
09.10.2022 16:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.