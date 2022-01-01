Оплата частями, например.
У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 08:41
Оплата частями, например.
У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.
Додано: Вів 04 жов, 2022 17:45
Мне тоже повысил лимит.
Додано: Сер 05 жов, 2022 07:31
Re: А-Банк
Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:09
Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:50
Re: А-Банк
Striker, Google выявил или root-права, или телефон не сертифицирован.
Если токены других карт не слетели на телефоне и оплата с них идёт, то пробуйте карту добавить на сайте
Если слетели, то надо решить вопрос с маскировкой root или сертифицировать телефон.
Додано: Нед 09 жов, 2022 12:24
Немає ніякого root і смарт сертифікований. Користуюсь ним ще з початку 2020 року.
Нічого не злетіло. Твоїм способом також не додає картку. Пише перевірити дані картки.
Сьогодні знову пробую через додаток, пише вже трохи інше.
Схоже, що проблема в самій картці. Я нею майже не користувався, тільки пару разів використовував як транзитку, і то давно. Але картка наче не заблокована. Завтра спробую розплатитися чипом в магазині і подивитися.
Додано: Нед 09 жов, 2022 14:08
Re: А-Банк
Google недавно обновила Play Integrity API Checker, поэтому ранее могло работать... В добавок телефон де могли продать уже таким.
Зайти в приложение кошелька Google Wallet > нажать на значок профиля в правом верхнем углу > пункт "Настроить бесконтактную оплату" > в последнем пункте перечня есть информация "Ваш телефон соответствует стандартам безопасности"?
Если да, то стоит дополнительно перепроверить.
Проверка сертификации в Play Защите:
-- открыть Google Play;
-- нажать на значок профиля в правом верхнем углу страницы;
-- пункт "Настройки", далее раздел "Сведения";
-- далее смотреть результат в блоке "сертификация в Play Защите".
Для проверки на устройстве нарушения целостности системного раздела устройства можно через мобильные приложения "YASNAC" (искать только в сети) и "Play Integrity API Chesker" (доступно в Google Play; в идеале телефон должен пройти все успешные тесты, но если первые два телефон проходит, то пока будет всё работать).
Я недавно карту А-Банка добавлял на другом устройстве и всё было ок. Как вариант, проверить добавление карты другого банка в кошелёк.
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