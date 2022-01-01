Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...
Оплата частями, например. У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.
Искатель написав:Подскажите, а что там в принципе может быть интересного? У меня карта А-банка уже больше года лежит на полке в связи с полной неинтересностью. Даже 100 грн кешбэка там набрать лично мне нереально...
Оплата частями, например. У меня Приват лимит по оплате частями обнулил, monobank существенно снизил, А-банк недавно повысил до вполне приемлемого.
Striker, Google выявил или root-права, или телефон не сертифицирован.
Если токены других карт не слетели на телефоне и оплата с них идёт, то пробуйте карту добавить на сайте https://pay.google.com/gp/w/u/0/home/paymentmethods и потом карту токенизировать в устройстве. Если слетели, то надо решить вопрос с маскировкой root или сертифицировать телефон.
Нічого не злетіло. Твоїм способом також не додає картку. Пише перевірити дані картки.
Сьогодні знову пробую через додаток, пише вже трохи інше.
Схоже, що проблема в самій картці. Я нею майже не користувався, тільки пару разів використовував як транзитку, і то давно. Але картка наче не заблокована. Завтра спробую розплатитися чипом в магазині і подивитися.
Striker написав:Користуюсь ним ще з початку 2020 року.
Google недавно обновила Play Integrity API Checker, поэтому ранее могло работать... В добавок телефон де могли продать уже таким.
Striker написав:Немає ніякого root і смарт сертифікований.
Зайти в приложение кошелька Google Wallet > нажать на значок профиля в правом верхнем углу > пункт "Настроить бесконтактную оплату" > в последнем пункте перечня есть информация "Ваш телефон соответствует стандартам безопасности"?
Если да, то стоит дополнительно перепроверить.
Проверка сертификации в Play Защите: -- открыть Google Play; -- нажать на значок профиля в правом верхнем углу страницы; -- пункт "Настройки", далее раздел "Сведения"; -- далее смотреть результат в блоке "сертификация в Play Защите".
Для проверки на устройстве нарушения целостности системного раздела устройства можно через мобильные приложения "YASNAC" (искать только в сети) и "Play Integrity API Chesker" (доступно в Google Play; в идеале телефон должен пройти все успешные тесты, но если первые два телефон проходит, то пока будет всё работать).
Striker написав:Схоже, що проблема в самій картці.
Я недавно карту А-Банка добавлял на другом устройстве и всё было ок. Как вариант, проверить добавление карты другого банка в кошелёк.
Howl написав:Зайти в приложение кошелька Google Wallet > нажать на значок профиля в правом верхнем углу > пункт "Настроить бесконтактную оплату" > в последнем пункте перечня есть информация "Ваш телефон соответствует стандартам безопасности"?
Відповідає стандартам.
Howl написав:Проверка сертификации в Play Защите
Пристрій сертифіковано.
Howl написав:Для проверки на устройстве нарушения целостности системного раздела устройства можно через мобильные приложения "YASNAC" (искать только в сети) и "Play Integrity API Chesker" (доступно в Google Play; в идеале телефон должен пройти все успешные тесты, но если первые два телефон проходит, то пока будет всё работать).
Через обидва додатки пройшло перевірку, все ок.
Howl написав:Я недавно карту А-Банка добавлял на другом устройстве и всё было ок. Как вариант, проверить добавление карты другого банка в кошелёк.
Додаю NEOCARD через NEOBANK - помилка (не встановлюється зв'язок з банком), додаю White через Sense - приходить смс з заявкою на токенізацію, далі все ок, додало.