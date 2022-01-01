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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:20

Solar_simfi
viewtopic.php?p=5477634#p5477634
Vorlon
 
Повідомлень: 10421
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:58

Re: А-Банк

Збільшили ставки на депо. Дочекалися .. від 13%..
ringM57
 
Повідомлень: 53
З нами з: 22.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 23:50

Re: А-Банк

а які зараз кешбеки по Зеленій картці?
Andey
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 08:21

  Andey написав:а які зараз кешбеки по Зеленій картці?

Банк пропонує вибрати 2 категорії з наступних:
➖ Таксі — 3%;
➖ Краса — 2%;
➖ Мандри — 2%;
➖ Тварини — 2%;
➖ Медицина — 1%;
➖ Продукти — 0.7%.
Як завжди, при розрахунку кредитними коштами ставка знижується до 1%, крім категорій «Продукти» та «Медицина» — 0.7%.

Взято відсюди.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1208
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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  #<1 ... 51525354
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