Solar_simfi
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 19:20
Solar_simfi
viewtopic.php?p=5477634#p5477634
Додано: Вів 25 жов, 2022 09:58
Re: А-Банк
Збільшили ставки на депо. Дочекалися .. від 13%..
Додано: Вів 25 жов, 2022 23:50
Re: А-Банк
а які зараз кешбеки по Зеленій картці?
Додано: Сер 26 жов, 2022 08:21
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