А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 19:20
Vorlon
Повідомлень: 10421
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Додано: Вів 25 жов, 2022 09:58
Збільшили ставки на депо. Дочекалися .. від 13%..
ringM57
Повідомлень: 53
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Додано: Вів 25 жов, 2022 23:50
а які зараз кешбеки по Зеленій картці?
Andey
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Додано: Сер 26 жов, 2022 08:21
Andey написав:
а які зараз кешбеки по Зеленій картці?
Банк пропонує вибрати 2 категорії з наступних:
➖ Таксі — 3%; ➖ Краса — 2%; ➖ Мандри — 2%; ➖ Тварини — 2%; ➖ Медицина — 1%; ➖ Продукти — 0.7%. Як завжди, при розрахунку кредитними коштами ставка знижується до 1%, крім категорій «Продукти» та «Медицина» — 0.7%. Взято відсюди
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lloydbanksua
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Додано: Чет 27 жов, 2022 15:01
Ашка не работает с сэпами 23/7 кажется... Коллеги, до какого времени нужно
отправить платёж, чтобы он ушёл из банки ещё сегодня?
Карамболь
Повідомлень: 680
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Додано: Чет 27 жов, 2022 15:54
Конвертаційний тепер можна відкрити по курсу Привата.
novichok
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