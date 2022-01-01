0,9% по-моему
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 жов, 2022 11:43
Re: А-Банк
Додано: Нед 30 жов, 2022 14:14
По Зелёной карте пополнение тоже бесплатное. А снятие тоже с комиссией оставили или бесплатное?
Додано: Нед 30 жов, 2022 18:26
Re: А-Банк
Може хто стикавсяз депозитом А-бАнк. По Трансфер бонусу - На сайті написано якщо поповнити картку Зелену та оформити депозит на суму поповнення, то можна отримати 0,5% кешбеку, і 1% якщо поповнити карту для виплат, а про Жовту карту нічого, може карта для виплат це і є Жовта?) бо 1% значно краще за 0,5% особливо якщо у 99% відсотків клієнтів є картка і Жовта і Зелена
Може потрібна Жовта картка на якій якісь соц виплати чи ще щось( в підтримці нічого внятного не кажуть(
Додано: Нед 30 жов, 2022 19:13
Pechenie11
КДВ (Карта Для Виплат) - так раніше називали каркту, яка зараз зветься Жовта
це калька із ПриватБанку (раніше АБанк був майже підрозділом ПБ, мали подібні каркти, інтерфейс програм і навіть можна було бачити свої рахунки між банками.. )
Додано: Нед 30 жов, 2022 19:19
Окей Жовта=Карта для виплат. А чи потрібно щоб на цю карту йшли якісь виплати, щоб отримати цей «транфер-бонус» 1%, тому що в мене вона просто дебетова🤔
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