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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

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А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:43

Re: А-Банк

  Amethyst написав:а все остальные с комисс 1%.

0,9% по-моему
lara_08
 
Повідомлень: 420
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:14

По Зелёной карте пополнение тоже бесплатное. А снятие тоже с комиссией оставили или бесплатное?
Andey
 
Повідомлень: 1214
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:41

Andey СНЯТИЕ любое - 1%.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 772
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:26

Re: А-Банк

Може хто стикавсяз депозитом А-бАнк. По Трансфер бонусу - На сайті написано якщо поповнити картку Зелену та оформити депозит на суму поповнення, то можна отримати 0,5% кешбеку, і 1% якщо поповнити карту для виплат, а про Жовту карту нічого, може карта для виплат це і є Жовта?) бо 1% значно краще за 0,5% особливо якщо у 99% відсотків клієнтів є картка і Жовта і Зелена
Може потрібна Жовта картка на якій якісь соц виплати чи ще щось( в підтримці нічого внятного не кажуть(
Pechenie11
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:13

Pechenie11

КДВ (Карта Для Виплат) - так раніше називали каркту, яка зараз зветься Жовта
це калька із ПриватБанку (раніше АБанк був майже підрозділом ПБ, мали подібні каркти, інтерфейс програм і навіть можна було бачити свої рахунки між банками.. )
greenozon
 
Повідомлень: 14345
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:19

  greenozon написав:Pechenie11

КДВ (Карта Для Виплат) - так раніше називали каркту, яка зараз зветься Жовта
це калька із ПриватБанку (раніше АБанк був майже підрозділом ПБ, мали подібні каркти, інтерфейс програм і навіть можна було бачити свої рахунки між банками.. )


Окей Жовта=Карта для виплат. А чи потрібно щоб на цю карту йшли якісь виплати, щоб отримати цей «транфер-бонус» 1%, тому що в мене вона просто дебетова🤔
Pechenie11
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:33

Pechenie11 ні, не потрібно.
melkh
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Повідомлень: 772
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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  #<1 ... 52535455
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