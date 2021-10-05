RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:43

Re: А-Банк

  Amethyst написав:а все остальные с комисс 1%.

0,9% по-моему
lara_08
 
Повідомлень: 422
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:14

По Зелёной карте пополнение тоже бесплатное. А снятие тоже с комиссией оставили или бесплатное?
Andey
 
Повідомлень: 1214
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:41

Andey СНЯТИЕ любое - 1%.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 775
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:26

Re: А-Банк

Може хто стикавсяз депозитом А-бАнк. По Трансфер бонусу - На сайті написано якщо поповнити картку Зелену та оформити депозит на суму поповнення, то можна отримати 0,5% кешбеку, і 1% якщо поповнити карту для виплат, а про Жовту карту нічого, може карта для виплат це і є Жовта?) бо 1% значно краще за 0,5% особливо якщо у 99% відсотків клієнтів є картка і Жовта і Зелена
Може потрібна Жовта картка на якій якісь соц виплати чи ще щось( в підтримці нічого внятного не кажуть(
Pechenie11
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:13

Pechenie11

КДВ (Карта Для Виплат) - так раніше називали каркту, яка зараз зветься Жовта
це калька із ПриватБанку (раніше АБанк був майже підрозділом ПБ, мали подібні каркти, інтерфейс програм і навіть можна було бачити свої рахунки між банками.. )
greenozon
 
Повідомлень: 14349
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:19

  greenozon написав:Pechenie11

КДВ (Карта Для Виплат) - так раніше називали каркту, яка зараз зветься Жовта
це калька із ПриватБанку (раніше АБанк був майже підрозділом ПБ, мали подібні каркти, інтерфейс програм і навіть можна було бачити свої рахунки між банками.. )


Окей Жовта=Карта для виплат. А чи потрібно щоб на цю карту йшли якісь виплати, щоб отримати цей «транфер-бонус» 1%, тому що в мене вона просто дебетова🤔
Pechenie11
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:33

Pechenie11 ні, не потрібно.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 775
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:03

Re: А-Банк

  Pechenie11 написав:Може хто стикавсяз депозитом А-бАнк.

Вам цікаві ставки в А-банку?
V2
4
 
Повідомлень: 7734
З нами з: 03.07.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 52535455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 77, 78, 79
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
787 625668
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 22:35
Искатель
Альфа-Банк 1 ... 531, 532, 533
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5326 2138973
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 22:22
Ромасик
ОТП БАНК 1 ... 23, 24, 25
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
242 134191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 21:05
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.