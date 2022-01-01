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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 жов, 2022 11:43
Amethyst написав:
а все остальные с комисс 1%.
0,9% по-моему
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lara_08
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:14
По Зелёной карте пополнение тоже бесплатное. А снятие тоже с комиссией оставили или бесплатное?
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Andey
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:41
Andey СНЯТИЕ любое - 1%.
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melkh
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:26
Може хто стикавсяз депозитом А-бАнк. По Трансфер бонусу - На сайті написано якщо поповнити картку Зелену та оформити депозит на суму поповнення, то можна отримати 0,5% кешбеку, і 1% якщо поповнити карту для виплат, а про Жовту карту нічого, може карта для виплат це і є Жовта?) бо 1% значно краще за 0,5% особливо якщо у 99% відсотків клієнтів є картка і Жовта і Зелена
Може потрібна Жовта картка на якій якісь соц виплати чи ще щось( в підтримці нічого внятного не кажуть(
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Pechenie11
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Додано: Нед 30 жов, 2022 19:13
Pechenie11
КДВ (Карта Для Виплат) - так раніше називали каркту, яка зараз зветься Жовта
це калька із ПриватБанку (раніше АБанк був майже підрозділом ПБ, мали подібні каркти, інтерфейс програм і навіть можна було бачити свої рахунки між банками.. )
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greenozon
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Додано: Нед 30 жов, 2022 19:19
greenozon написав:Pechenie11
КДВ (Карта Для Виплат) - так раніше називали каркту, яка зараз зветься Жовта
це калька із ПриватБанку (раніше АБанк був майже підрозділом ПБ, мали подібні каркти, інтерфейс програм і навіть можна було бачити свої рахунки між банками.. )
Окей Жовта=Карта для виплат. А чи потрібно щоб на цю карту йшли якісь виплати, щоб отримати цей «транфер-бонус» 1%, тому що в мене вона просто дебетова🤔
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Pechenie11
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:33
Pechenie11 ні, не потрібно.
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melkh
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:03
Pechenie11 написав:
Може хто стикавсяз депозитом А-бАнк.
Вам цікаві ставки в А-банку?
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V2
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:23
V2 написав:
Вам цікаві ставки в А-банку?
коли в інших позаливато по 600к , то не тільки Ашка цікава, а й Пумба і десь не пасе задніх Форвард в цікавості
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Goodman
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