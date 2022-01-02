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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:55

  посетитель написав:
  Goodman написав:
  V2 написав:Вам цікаві ставки в А-банку?

коли в інших позаливато по 600к , то не тільки Ашка цікава, а й Пумба і десь не пасе задніх Форвард в цікавості

А чому саме 600к ліміт?

Сумма гарантированная к выплате ФГВФЛ в мирное время, которое надеюсь наступит в следующем году.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 00:19

  lara_08 написав:Сумма гарантированная к выплате ФГВФЛ в мирное время, которое надеюсь наступит в следующем году.

Три місяці після відміни воєнного стану фонд гарантує безлімітну виплату.
novichok
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Повідомлень: 2775
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  #<1 ... 53545556
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