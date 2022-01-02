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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 23:55
посетитель написав: Goodman написав: V2 написав:
Вам цікаві ставки в А-банку?
коли в інших позаливато по 600к , то не тільки Ашка цікава, а й Пумба і десь не пасе задніх Форвард в цікавості
А чому саме 600к ліміт?
Сумма гарантированная к выплате ФГВФЛ в мирное время, которое надеюсь наступит в следующем году.
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lara_08
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Додано: Сер 02 лис, 2022 00:19
lara_08 написав:
Сумма гарантированная к выплате ФГВФЛ в мирное время, которое надеюсь наступит в следующем году.
Три місяці після відміни воєнного стану фонд гарантує безлімітну виплату.
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novichok
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Вів 01 лис, 2022 22:55
la9
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