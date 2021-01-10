Сумма гарантированная к выплате ФГВФЛ в мирное время, которое надеюсь наступит в следующем году.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 23:55
Сумма гарантированная к выплате ФГВФЛ в мирное время, которое надеюсь наступит в следующем году.
Додано: Сер 02 лис, 2022 00:19
Додано: Пон 07 лис, 2022 21:29
Трохи незрозумілі тарифи на СЕП. Потрібно поповнити в касі карту на 100т. грн,та транзитом відправити їх в другий банк, без коміса.
Маю картки Универсальну без кред лиміта,та карту для виплат.
Можливо?
Додано: Пон 07 лис, 2022 21:45
Re: А-Банк
Підкажіть, чи входить тут виплата за реферальні запрошення в місячний ліміт кешбеку 500 грн.
Додано: Пон 07 лис, 2022 21:52
Теоретично можливо, але я б не рекомендував: можете потрапити на допит через вайбер або у найпотрібніший момент "зламається" СЕП. Навіть у ситуації, коли є доступ лише до Ломбарду, я б краще поповнив моню, а звідти СЕПив.
Додано: Пон 07 лис, 2022 22:06
klug 100т. в тумбу довгенько пхати, однак дякую.АБанку обійдемо.Пошукаемо інших варіантів.
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