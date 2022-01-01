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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 23:55
посетитель написав: Goodman написав: V2 написав:
Вам цікаві ставки в А-банку?
коли в інших позаливато по 600к , то не тільки Ашка цікава, а й Пумба і десь не пасе задніх Форвард в цікавості
А чому саме 600к ліміт?
Сумма гарантированная к выплате ФГВФЛ в мирное время, которое надеюсь наступит в следующем году.
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lara_08
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Додано: Сер 02 лис, 2022 00:19
lara_08 написав:
Сумма гарантированная к выплате ФГВФЛ в мирное время, которое надеюсь наступит в следующем году.
Три місяці після відміни воєнного стану фонд гарантує безлімітну виплату.
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novichok
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Додано: Пон 07 лис, 2022 21:29
Трохи незрозумілі тарифи на СЕП. Потрібно поповнити в касі карту на 100т. грн,та транзитом відправити їх в другий банк, без коміса.
Маю картки Универсальну без кред лиміта,та карту для виплат.
Можливо?
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novichok
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Додано: Пон 07 лис, 2022 21:45
Підкажіть, чи входить тут виплата за реферальні запрошення в місячний ліміт кешбеку 500 грн.
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Пансер
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Додано: Пон 07 лис, 2022 21:52
novichok написав:
Трохи незрозумілі тарифи на СЕП. Потрібно поповнити в касі карту на 100т. грн,та транзитом відправити їх в другий банк, без коміса.
Маю картки Универсальну без кред лиміта,та карту для виплат.
Можливо?
Теоретично можливо, але я б не рекомендував: можете потрапити на допит через вайбер або у найпотрібніший момент "зламається" СЕП. Навіть у ситуації, коли є доступ лише до Ломбарду, я б краще поповнив моню, а звідти СЕПив.
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klug
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:06
klug 100т. в тумбу довгенько пхати, однак дякую.АБанку обійдемо.Пошукаемо інших варіантів.
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novichok
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:58
novichok написав:klug
100т. в тумбу довгенько пхати, однак дякую.АБанку обійдемо.Пошукаемо інших варіантів.
Через касу А-Банки без комісії можна поповнити моно - про це була мова. Чи є кращі варіанти - звісно є, залежить від того, що вам доступно.
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klug
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Додано: Вів 08 лис, 2022 22:06
Підкажіть чи swift на абанк проходить без комісії банка посередника?
Дякую
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Diego_special
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