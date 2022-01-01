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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

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А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:55

  посетитель написав:
  Goodman написав:
  V2 написав:Вам цікаві ставки в А-банку?

коли в інших позаливато по 600к , то не тільки Ашка цікава, а й Пумба і десь не пасе задніх Форвард в цікавості

А чому саме 600к ліміт?

Сумма гарантированная к выплате ФГВФЛ в мирное время, которое надеюсь наступит в следующем году.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 00:19

  lara_08 написав:Сумма гарантированная к выплате ФГВФЛ в мирное время, которое надеюсь наступит в следующем году.

Три місяці після відміни воєнного стану фонд гарантує безлімітну виплату.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:29

Трохи незрозумілі тарифи на СЕП. Потрібно поповнити в касі карту на 100т. грн,та транзитом відправити їх в другий банк, без коміса.
Маю картки Универсальну без кред лиміта,та карту для виплат.
Можливо?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:45

Re: А-Банк

Підкажіть, чи входить тут виплата за реферальні запрошення в місячний ліміт кешбеку 500 грн.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:52

  novichok написав:Трохи незрозумілі тарифи на СЕП. Потрібно поповнити в касі карту на 100т. грн,та транзитом відправити їх в другий банк, без коміса.
Маю картки Универсальну без кред лиміта,та карту для виплат.
Можливо?

Теоретично можливо, але я б не рекомендував: можете потрапити на допит через вайбер або у найпотрібніший момент "зламається" СЕП. Навіть у ситуації, коли є доступ лише до Ломбарду, я б краще поповнив моню, а звідти СЕПив.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:06

klug 100т. в тумбу довгенько пхати, однак дякую.АБанку обійдемо.Пошукаемо інших варіантів.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:58

  novichok написав:klug 100т. в тумбу довгенько пхати, однак дякую.АБанку обійдемо.Пошукаемо інших варіантів.

Через касу А-Банки без комісії можна поповнити моно - про це була мова. Чи є кращі варіанти - звісно є, залежить від того, що вам доступно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:06

Re: А-Банк

Підкажіть чи swift на абанк проходить без комісії банка посередника?
Дякую
Diego_special
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 23:31

Re: А-Банк

Diego_special, для кожної валюти свій набір банків-кореспондентів. Також наявність % у кореспондента може залежати яким повідомленням буде відправляти платіж (МТ103, МТ103+ чи SWIFT gpi).
Останні два можуть бути з меншою комісією, ніж МТ103 (який може вимагати ручного втручання).
Howl
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