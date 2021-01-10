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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 09:05
Diego_special написав:
Підкажіть чи swift на абанк проходить без комісії банка посередника?
Дякую
Заходит то может и без комиссии,но снятие с кдв 0.5%
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:20
Ну на месяц на депо
Считай по 6%, да с пополнением
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