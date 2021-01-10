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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:05

  Diego_special написав:Підкажіть чи swift на абанк проходить без комісії банка посередника?
Дякую

Заходит то может и без комиссии,но снятие с кдв 0.5%
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:20

Ну на месяц на депо
Считай по 6%, да с пополнением
Amethyst
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Подякували: 619 раз.
 
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  #<1 ... 54555657
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