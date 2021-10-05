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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:05

  Diego_special написав:Підкажіть чи swift на абанк проходить без комісії банка посередника?
Дякую

Заходит то может и без комиссии,но снятие с кдв 0.5%
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:20

Ну на месяц на депо
Считай по 6%, да с пополнением
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:28

  Amethyst написав:Ну на месяц на депо
Считай по 6%, да с пополнением

Про які 6% у валюті мова?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:52

Про умовні. Це замануХа )
Це якщо не виводити з коміс 0.5%, а дати нашару полежати місяць на депо, то вивід вже буде нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:12

  Amethyst написав:Про умовні. Це замануХа )
Це якщо не виводити з коміс 0.5%, а дати нашару полежати місяць на депо, то вивід вже буде нашару

Під 6% відсотків можна було б і довше потримати, якби вони були менш умовні і більш реальні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:48

  klug написав:
  Amethyst написав:Про умовні. Це замануХа )
Це якщо не виводити з коміс 0.5%, а дати нашару полежати місяць на депо, то вивід вже буде нашару

Під 6% відсотків можна було б і довше потримати, якби вони були менш умовні і більш реальні.

ну таак, 6% -- це бімба, навіть умовна :idea:
І Ш̶а̶п̶і̶т̶о̶ КрасавчеГ сильно виручає з 1 міс вал. депо!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:12

А банк

  THB написав:
  Diego_special написав:Підкажіть чи swift на абанк проходить без комісії банка посередника?
Дякую

Заходит то может и без комиссии,но снятие с кдв 0.5%

На гор лин говорять ком 0.9 0.5это для старых клиентов?
user70464
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