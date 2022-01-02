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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 09:05
Diego_special написав:
Підкажіть чи swift на абанк проходить без комісії банка посередника?
Дякую
Заходит то может и без комиссии,но снятие с кдв 0.5%
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THB
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:20
Ну на месяц на депо
Считай по 6%, да с пополнением
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Amethyst
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:28
Amethyst написав:
Ну на месяц на депо
Считай по 6%, да с пополнением
Про які 6% у валюті мова?
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klug
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:52
Про умовні. Це замануХа )
Це якщо не виводити з коміс 0.5%, а дати нашару полежати місяць на депо, то вивід вже буде нашару
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Amethyst
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Додано: Сер 09 лис, 2022 11:12
Amethyst написав:
Про умовні. Це замануХа )
Це якщо не виводити з коміс 0.5%, а дати нашару полежати місяць на депо, то вивід вже буде нашару
Під 6% відсотків можна було б і довше потримати, якби вони були менш умовні і більш реальні.
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klug
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Додано: Сер 09 лис, 2022 13:48
klug написав: Amethyst написав:
Про умовні. Це замануХа )
Це якщо не виводити з коміс 0.5%, а дати нашару полежати місяць на депо, то вивід вже буде нашару
Під 6% відсотків можна було б і довше потримати, якби вони були менш умовні і більш реальні.
ну таак, 6% -- це бімба, навіть умовна
І Ш̶а̶п̶і̶т̶о̶ КрасавчеГ сильно виручає з 1 міс вал. депо!
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Amethyst
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Додано: Сер 09 лис, 2022 20:12
THB написав: Diego_special написав:
Підкажіть чи swift на абанк проходить без комісії банка посередника?
Дякую
Заходит то может и без комиссии,но снятие с кдв 0.5%
На гор лин говорять ком 0.9 0.5это для старых клиентов?
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user70464
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:42
Підкажіть, як в АБанку отримувати депо? Чи можна по закінченню в додатку вибрати відділення чи треба топати у відділення і замовляти? Зняття з рахунку чи з картки?
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Maxwe11
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