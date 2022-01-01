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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:28

novichok
по СЕПу теоретично лімітів немає, лише фін мон може за вами бігати якщо сума ого
а так - тарифи тут https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 14392
З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 55565758
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