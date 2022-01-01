по СЕПу теоретично лімітів немає, лише фін мон може за вами бігати якщо сума ого
а так - тарифи тут
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:28
novichok
по СЕПу теоретично лімітів немає, лише фін мон може за вами бігати якщо сума ого
а так - тарифи тут
Зараз переглядають цей форум: idealstorm і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|