по СЕПу теоретично лімітів немає, лише фін мон може за вами бігати якщо сума ого
а так - тарифи тут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:28
novichok
по СЕПу теоретично лімітів немає, лише фін мон може за вами бігати якщо сума ого
а так - тарифи тут
Додано: Пон 14 лис, 2022 10:34
проверьте сейчас в приложении: с Жовтої разово давало вытолкнуть р2р вроде 24999 грн (хоть пополненными налом в кассе, хоть предварительно затянутыми р2р с третьих банков)
сколько сейчас даст таких раз в сутки - хз.
Додано: Чет 17 лис, 2022 22:39
А пільговий період кредиту по Зеленій картці закінчується в останній календарний чи робочий (операційний) день місяця?
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