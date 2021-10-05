А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:28
novichok
по СЕПу теоретично лімітів немає, лише фін мон може за вами бігати якщо сума ого
а так - тарифи тут
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf
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Додано: Пон 14 лис, 2022 10:34
novichok написав:
Яку суму можна безболісно СЕПнути на рахунок в іншому банку, 20т?
А р2р на картку іншого банку 100т?
Разом 120 т?
Гроші не цільові.
проверьте сейчас в приложении: с Жовтої
разово
давало вытолкнуть
р2р
вроде 24999 грн (хоть пополненными налом в кассе, хоть предварительно затянутыми р2р с третьих банков)
сколько сейчас даст таких раз в сутки - хз.
flysoulfly
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:39
А пільговий період кредиту по Зеленій картці закінчується в останній календарний чи робочий (операційний) день місяця?
sergia
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:40
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:18
Коллеги! Две недели не могу пополнить ни зелёную, ни другую карту Ашки через додаток картой другого банка... это я один такой везучий или у всех так?
Карамболь
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:54
Карамболь написав:
Коллеги! Две недели не могу пополнить ни зелёную, ни другую карту Ашки через додаток картой другого банка... это я один такой везучий или у всех так?
у меня неделю назад тоже не фурычила их тянучка, с двух разных банков.
Как сейчас - не знаю.
flysoulfly
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Додано: Суб 19 лис, 2022 12:21
Карамболь написав:
Коллеги! Две недели не могу пополнить ни зелёную, ни другую карту Ашки через додаток картой другого банка... это я один такой везучий или у всех так?
У меня сегодня тоже не работает.
ramzes4
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