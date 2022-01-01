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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:28

novichok
по СЕПу теоретично лімітів немає, лише фін мон може за вами бігати якщо сума ого
а так - тарифи тут https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:34

  novichok написав:Яку суму можна безболісно СЕПнути на рахунок в іншому банку, 20т?
А р2р на картку іншого банку 100т?
Разом 120 т?
Гроші не цільові.
проверьте сейчас в приложении: с Жовтої разово давало вытолкнуть р2р вроде 24999 грн (хоть пополненными налом в кассе, хоть предварительно затянутыми р2р с третьих банков)
сколько сейчас даст таких раз в сутки - хз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:39

А пільговий період кредиту по Зеленій картці закінчується в останній календарний чи робочий (операційний) день місяця?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:40

Календарний
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:18

Коллеги! Две недели не могу пополнить ни зелёную, ни другую карту Ашки через додаток картой другого банка... это я один такой везучий или у всех так?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:54

  Карамболь написав:Коллеги! Две недели не могу пополнить ни зелёную, ни другую карту Ашки через додаток картой другого банка... это я один такой везучий или у всех так?
у меня неделю назад тоже не фурычила их тянучка, с двух разных банков.
Как сейчас - не знаю.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:21

  Карамболь написав:Коллеги! Две недели не могу пополнить ни зелёную, ни другую карту Ашки через додаток картой другого банка... это я один такой везучий или у всех так?

У меня сегодня тоже не работает.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:04

А кредитные лимиты здесь раздают сейчас? Вчера оформил карту - дали ноль. Если менять - получаю автоответ, что банк не пересматривает лимиты на период действия военного положения.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:14

Re: А-Банк

  DjPavel написав:А кредитные лимиты здесь раздают сейчас? Вчера оформил карту - дали ноль. Если менять - получаю автоответ, что банк не пересматривает лимиты на период действия военного положения.

Мені дзвонять пропонують ломбарду кредит готівкою, кажу дякую, підніміть краще КЛ по картці, бо 5 тис. це зараз малувато. Відповідь - можете самі в додатку запросити підняття. Запрошую - отримую аналогічне, банк посилає в плавання.
Висновок, що під великий % готові давати, під грейс ні.
Ой+
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