по СЕПу теоретично лімітів немає, лише фін мон може за вами бігати якщо сума ого
а так - тарифи тут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:28
novichok
по СЕПу теоретично лімітів немає, лише фін мон може за вами бігати якщо сума ого
а так - тарифи тут
Додано: Пон 14 лис, 2022 10:34
проверьте сейчас в приложении: с Жовтої разово давало вытолкнуть р2р вроде 24999 грн (хоть пополненными налом в кассе, хоть предварительно затянутыми р2р с третьих банков)
сколько сейчас даст таких раз в сутки - хз.
Додано: Чет 17 лис, 2022 22:39
А пільговий період кредиту по Зеленій картці закінчується в останній календарний чи робочий (операційний) день місяця?
Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:18
Коллеги! Две недели не могу пополнить ни зелёную, ни другую карту Ашки через додаток картой другого банка... это я один такой везучий или у всех так?
Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:54
Додано: Суб 19 лис, 2022 12:21
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:04
А кредитные лимиты здесь раздают сейчас? Вчера оформил карту - дали ноль. Если менять - получаю автоответ, что банк не пересматривает лимиты на период действия военного положения.
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:14
Re: А-Банк
Мені дзвонять пропонують ломбарду кредит готівкою, кажу дякую, підніміть краще КЛ по картці, бо 5 тис. це зараз малувато. Відповідь - можете самі в додатку запросити підняття. Запрошую - отримую аналогічне, банк посилає в плавання.
Висновок, що під великий % готові давати, під грейс ні.
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:24
Скажите, банка нормально отдает социальный доллар?
Для открытия конвертационного депо онлайн долларовая карта для выплат должна быть в пластике или можно через аппку открыть?
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