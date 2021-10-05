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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:37

  la9 написав:Скажите, банка нормально отдает социальный доллар?
Для открытия конвертационного депо онлайн долларовая карта для выплат должна быть в пластике или можно через аппку открыть?

Віддає нормально (на сьогоднішній день), бажано за пару днів зробити замовлення у відділенні.
Для відкриття та виплат достатньо віртуальної картки.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:25

А возможно ли пополнить зелёную через сторонний п2п и сразу открыть конвертационный депо?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:30

  la9 написав:А возможно ли пополнить зелёную через сторонний п2п и сразу открыть конвертационный депо?

Так, можливо
novichok
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Повідомлень: 2810
З нами з: 31.03.13
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  #<1 ... 56575859
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