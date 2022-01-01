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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:37
la9 написав:
Скажите, банка нормально отдает социальный доллар?
Для открытия конвертационного депо онлайн долларовая карта для выплат должна быть в пластике или можно через аппку открыть?
Віддає нормально (на сьогоднішній день), бажано за пару днів зробити замовлення у відділенні.
Для відкриття та виплат достатньо віртуальної картки.
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Додано: Сер 23 лис, 2022 09:25
А возможно ли пополнить зелёную через сторонний п2п и сразу открыть конвертационный депо?
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la9
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Додано: Сер 23 лис, 2022 09:30
la9 написав:
А возможно ли пополнить зелёную через сторонний п2п и сразу открыть конвертационный депо?
Так, можливо
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:46
ramzes4 написав: Карамболь написав:
Коллеги! Две недели не могу пополнить ни зелёную, ни другую карту Ашки через додаток картой другого банка... это я один такой везучий или у всех так?
У меня сегодня тоже не работает.
ни Зеленая ,ни Жолтая р2р-тянучки не работают и сейчас.
Чьорная пятница, да.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 12:55
У меня тоже показывается сообщение "регламентные работы" при попытке пополнить в приложении
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:45
flysoulfly написав:
ramzes4 написав: Карамболь написав:
Коллеги! Две недели не могу пополнить ни зелёную, ни другую карту Ашки через додаток картой другого банка... это я один такой везучий или у всех так?
У меня сегодня тоже не работает.
ни Зеленая ,ни Жолтая р2р-тянучки не работают и сейчас.
Чьорная пятница, да.
ахренительно
до сих пор не работают
А-Банк занял очередь за каким банком : Січ или Альфа?
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Додано: Пон 28 лис, 2022 14:01
flysoulfly написав: flysoulfly написав:
ramzes4 написав:
У меня сегодня тоже не работает.
ни Зеленая ,ни Жолтая р2р-тянучки не работают и сейчас.
Чьорная пятница, да.
ахренительно
до сих пор не работают
А-Банк занял очередь за каким банком : Січ или Альфа?
Тех. работы у них и в связи с этим они вроде бы как взяли тайм-аут до 2 декабря
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