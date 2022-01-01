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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

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А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:37

  la9 написав:Скажите, банка нормально отдает социальный доллар?
Для открытия конвертационного депо онлайн долларовая карта для выплат должна быть в пластике или можно через аппку открыть?

Віддає нормально (на сьогоднішній день), бажано за пару днів зробити замовлення у відділенні.
Для відкриття та виплат достатньо віртуальної картки.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:25

А возможно ли пополнить зелёную через сторонний п2п и сразу открыть конвертационный депо?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:30

  la9 написав:А возможно ли пополнить зелёную через сторонний п2п и сразу открыть конвертационный депо?

Так, можливо
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:46

  ramzes4 написав:
  Карамболь написав:Коллеги! Две недели не могу пополнить ни зелёную, ни другую карту Ашки через додаток картой другого банка... это я один такой везучий или у всех так?

У меня сегодня тоже не работает.
:mrgreen: ни Зеленая ,ни Жолтая р2р-тянучки не работают и сейчас.
Чьорная пятница, да.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:55

У меня тоже показывается сообщение "регламентные работы" при попытке пополнить в приложении
Habib
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:45

  flysoulfly написав:
  ramzes4 написав:
  Карамболь написав:Коллеги! Две недели не могу пополнить ни зелёную, ни другую карту Ашки через додаток картой другого банка... это я один такой везучий или у всех так?

У меня сегодня тоже не работает.
:mrgreen: ни Зеленая ,ни Жолтая р2р-тянучки не работают и сейчас.
Чьорная пятница, да.
ахренительно :evil: до сих пор не работают

А-Банк занял очередь за каким банком : Січ или Альфа?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:01

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  ramzes4 написав:У меня сегодня тоже не работает.
:mrgreen: ни Зеленая ,ни Жолтая р2р-тянучки не работают и сейчас.
Чьорная пятница, да.
ахренительно :evil: до сих пор не работают

А-Банк занял очередь за каким банком : Січ или Альфа?

Тех. работы у них и в связи с этим они вроде бы как взяли тайм-аут до 2 декабря :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:34

  Кассандра написав:
  flysoulfly написав:
  ramzes4 написав:У меня сегодня тоже не работает.



:mrgreen: ни Зеленая ,ни Жолтая р2р-тянучки не работают и сейчас.
Чьорная пятница, да.
ахренительно :evil: до сих пор не работают

Тех. работы у них и в связи с этим они вроде бы как взяли тайм-аут до 2 декабря :roll:
ну да, я ж говорю, самое время для месячного таймаута...
чтоб еще удобнее пользоваться их картами... а то ж недели "чьорнопятничных"покупок типа
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 19:22

Re: А-Банк

Панове, а підкажіть, в яких банках не карають, якщо під'вязати до ГПея картку іншої особи? Знаю, що в а-банціофіційно можна поділитися карткою. А де ще подібне можна?
1finanсier
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