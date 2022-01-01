А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лис, 2022 22:01
flysoulfly написав:
А-Банк занял очередь за каким банком : Січ или Альфа?
буде видно завтра, завтра день виплати %% по депозиту.
Якщо зайдуть - то все ОК , якщо ні - то знову куплю в приваті $ на 100к
Goodman
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Додано: Вів 29 лис, 2022 07:26
Habib написав: 1finanсier написав:
Панове, а підкажіть, в яких банках не карають, якщо під'вязати до ГПея картку іншої особи? Знаю, що в а-банціофіційно можна поділитися карткою. А де ще подібне можна?
Банк видит, что на каком-то устройстве есть бесконтактный токен. Кому этот токен принадлежит - банк не видит
Дякую
1finanсier
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Додано: Вів 29 лис, 2022 10:53
Тянучка не працює, можна просто закинути р2р і погашення пройде, як на Приваті?
Striker
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Додано: Вів 29 лис, 2022 11:06
Striker написав:
Тянучка не працює, можна просто закинути р2р і погашення пройде, як на Приваті?
Да, все как у Привата
ramaz
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Додано: Вів 29 лис, 2022 23:40
Ломбард вирішив, що день білінгу - це найкращий час що-небудь оновити і попередити про це за годину до початку робіт:
А24 з 00:00 до 03:00 буде не доступний у зв’язку з оновленням систем.
Будь які операції в цей час Ви можете виконати через дзвінок оператору за телефоном: — 7776 в Україні; — +380567220555 з-за кордону. Вибачте за тимчасові незручності. https://t.me/zayacNews/93
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