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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

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А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:01

Re: А-Банк

  flysoulfly написав:А-Банк занял очередь за каким банком : Січ или Альфа?
буде видно завтра, завтра день виплати %% по депозиту.
Якщо зайдуть - то все ОК , якщо ні - то знову куплю в приваті $ на 100к
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 07:26

  Habib написав:
  1finanсier написав:Панове, а підкажіть, в яких банках не карають, якщо під'вязати до ГПея картку іншої особи? Знаю, що в а-банціофіційно можна поділитися карткою. А де ще подібне можна?

Банк видит, что на каком-то устройстве есть бесконтактный токен. Кому этот токен принадлежит - банк не видит

Дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:53

Тянучка не працює, можна просто закинути р2р і погашення пройде, як на Приваті?
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 11:06

  Striker написав:Тянучка не працює, можна просто закинути р2р і погашення пройде, як на Приваті?

Да, все как у Привата
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 23:40

Ломбард вирішив, що день білінгу - це найкращий час що-небудь оновити і попередити про це за годину до початку робіт:

А24 з 00:00 до 03:00 буде не доступний у зв’язку з оновленням систем.
Будь які операції в цей час Ви можете виконати через дзвінок оператору за телефоном:
— 7776 в Україні;
— +380567220555 з-за кордону.
Вибачте за тимчасові незручності.

https://t.me/zayacNews/93
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:56

Як забирати конвертдепо по закінченню,потрібно попередньо замовити,якщо потрібно,то як і де (чат, відділення).
В день видачі зразу до каси, чи тут працює зв'язка менеджер-каса?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:33

  novichok написав:Як забирати конвертдепо по закінченню,потрібно попередньо замовити,якщо потрібно,то як і де (чат, відділення).
В день видачі зразу до каси, чи тут працює зв'язка менеджер-каса?

Снятие с карты - сразу в кассу. Забирал немного,спросил у кассира,если сумма побольше - заказывать? Ответила-не,не надо. Возможно зависит от города.
THB
 
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