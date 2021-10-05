|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 гру, 2022 11:28
Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2719
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 гру, 2022 12:11
M-Audio написав:
Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
lara_08 написав: flysoulfly написав:
Никто не проверял: они удосужились за целый месяц
свою р2р-тянучку в аппке починить ?
Не работает, пишет о регламентных работах
а толкалка сейчас работает?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1264
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 гру, 2022 15:23
flysoulfly написав:
а толкалка сейчас работает?
Близько 15-ї години штовхав, пройшло
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2840
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|929
|722786
|
|
|129
|59886
|
Вів 13 гру, 2022 11:59
Аміго
|
|2822
|1626858
|
|