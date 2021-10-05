RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:28

Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
M-Audio
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 23.03.11
Подякував: 528 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:11

  M-Audio написав:Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:Никто не проверял: они удосужились за целый месяц свою р2р-тянучку в аппке починить ?

Не работает, пишет о регламентных работах


а толкалка сейчас работает?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 13.01.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:23

  flysoulfly написав:
а толкалка сейчас работает?

Близько 15-ї години штовхав, пройшло
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 31.03.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, liliya_logical, novichok і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 91, 92, 93
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
929 722786
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 15:54
Sain_повернувся
Юнекс Банк 1 ... 11, 12, 13
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
129 59886
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 11:59
Аміго
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 281, 282, 283
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2822 1626858
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 11:03
andreyiskra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.