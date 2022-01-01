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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:28

Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
M-Audio
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 23.03.11
Подякував: 528 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:11

  M-Audio написав:Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:Никто не проверял: они удосужились за целый месяц свою р2р-тянучку в аппке починить ?

Не работает, пишет о регламентных работах


а толкалка сейчас работает?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 13.01.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:23

  flysoulfly написав:
а толкалка сейчас работает?

Близько 15-ї години штовхав, пройшло
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2841
З нами з: 31.03.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:23

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greenozon
 
Повідомлень: 14484
З нами з: 01.06.14
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
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  #<1 ... 58596061
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