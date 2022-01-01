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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 гру, 2022 11:28
Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
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M-Audio
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Додано: Вів 13 гру, 2022 12:11
M-Audio написав:
Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
lara_08 написав: flysoulfly написав:
Никто не проверял: они удосужились за целый месяц
свою р2р-тянучку в аппке починить ?
Не работает, пишет о регламентных работах
а толкалка сейчас работает?
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flysoulfly
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Додано: Вів 13 гру, 2022 15:23
flysoulfly написав:
а толкалка сейчас работает?
Близько 15-ї години штовхав, пройшло
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novichok
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Додано: Чет 15 гру, 2022 11:23
Сьогодні стартувала новорічна акція за вкладами "Зимова турбота". 💰
Ми додали святкові 2% до базових ставок в гривні на вклади “Стандарт Строковий” та Online, максимальна ставка тепер 16,5% річних 💪💪💪
Акція триває до 31.01.2023 р.
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greenozon
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Додано: Чет 15 гру, 2022 12:21
greenozon написав:
Сьогодні стартувала новорічна акція за вкладами "Зимова турбота". 💰
Ми додали святкові 2% до базових ставок в гривні на вклади “Стандарт Строковий” та Online, максимальна ставка тепер 16,5% річних 💪💪💪
Акція триває до 31.01.2023 р.
Можна посилання на інформацію?
Дякую!
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Искатель
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Додано: Чет 15 гру, 2022 12:34
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emeta
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Додано: Вів 20 гру, 2022 03:35
greenozon написав:
Сьогодні стартувала новорічна акція за вкладами "Зимова турбота". 💰
Ми додали святкові 2% до базових ставок в гривні на вклади “Стандарт Строковий” та Online, максимальна ставка тепер 16,5% річних.
на такой срок - 16,5
и даже не столб
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flysoulfly
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- Подякував: 538 раз.
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