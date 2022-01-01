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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:28

Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
M-Audio
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 23.03.11
Подякував: 529 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:11

  M-Audio написав:Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:Никто не проверял: они удосужились за целый месяц свою р2р-тянучку в аппке починить ?

Не работает, пишет о регламентных работах


а толкалка сейчас работает?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 13.01.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:23

  flysoulfly написав:
а толкалка сейчас работает?

Близько 15-ї години штовхав, пройшло
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 31.03.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:23

Сьогодні стартувала новорічна акція за вкладами "Зимова турбота". 💰
Ми додали святкові 2% до базових ставок в гривні на вклади “Стандарт Строковий” та Online, максимальна ставка тепер 16,5% річних 💪💪💪
Акція триває до 31.01.2023 р.
greenozon
 
Повідомлень: 14491
З нами з: 01.06.14
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
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1
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2
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:21

  greenozon написав:Сьогодні стартувала новорічна акція за вкладами "Зимова турбота". 💰
Ми додали святкові 2% до базових ставок в гривні на вклади “Стандарт Строковий” та Online, максимальна ставка тепер 16,5% річних 💪💪💪
Акція триває до 31.01.2023 р.

Можна посилання на інформацію?
Дякую!
Искатель
 
Повідомлень: 5634
З нами з: 22.02.16
Подякував: 880 раз.
Подякували: 4651 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:34

https://a-bank.com.ua/static/deposit/wi ... _terms.pdf
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2043
З нами з: 19.03.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 03:35

  greenozon написав:Сьогодні стартувала новорічна акція за вкладами "Зимова турбота". 💰
Ми додали святкові 2% до базових ставок в гривні на вклади “Стандарт Строковий” та Online, максимальна ставка тепер 16,5% річних.

на такой срок - 16,5 :cry: и даже не столб :cry:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 13.01.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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  #<1 ... 58596061
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