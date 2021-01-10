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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:28

Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
M-Audio
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 23.03.11
Подякував: 530 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:11

  M-Audio написав:Прийшло повідомленя, що вже все працює. Не перевіряв.
  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:Никто не проверял: они удосужились за целый месяц свою р2р-тянучку в аппке починить ?

Не работает, пишет о регламентных работах


а толкалка сейчас работает?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 13.01.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:23

  flysoulfly написав:
а толкалка сейчас работает?

Близько 15-ї години штовхав, пройшло
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2855
З нами з: 31.03.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 228 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:23

Сьогодні стартувала новорічна акція за вкладами "Зимова турбота". 💰
Ми додали святкові 2% до базових ставок в гривні на вклади “Стандарт Строковий” та Online, максимальна ставка тепер 16,5% річних 💪💪💪
Акція триває до 31.01.2023 р.
greenozon
 
Повідомлень: 14513
З нами з: 01.06.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
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1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:21

  greenozon написав:Сьогодні стартувала новорічна акція за вкладами "Зимова турбота". 💰
Ми додали святкові 2% до базових ставок в гривні на вклади “Стандарт Строковий” та Online, максимальна ставка тепер 16,5% річних 💪💪💪
Акція триває до 31.01.2023 р.

Можна посилання на інформацію?
Дякую!
Искатель
 
Повідомлень: 5660
З нами з: 22.02.16
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4652 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:34

https://a-bank.com.ua/static/deposit/wi ... _terms.pdf
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 03:35

  greenozon написав:Сьогодні стартувала новорічна акція за вкладами "Зимова турбота". 💰
Ми додали святкові 2% до базових ставок в гривні на вклади “Стандарт Строковий” та Online, максимальна ставка тепер 16,5% річних.

на такой срок - 16,5 :cry: и даже не столб :cry:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 13.01.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:23

Re: А-Банк

Зображення
А якщо КЛ не виділять :? ?
Ой+
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Повідомлень: 5526
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 856 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:46

Re: А-Банк

Тогда нет Выгоды.
Citizen_D
 
Повідомлень: 161
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 06:46

[quote="5522551:Citizen_D"]
Зменшили кредитний ліміт до нуля. :shock:
nord
 
Повідомлень: 131
З нами з: 25.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 59606162>
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