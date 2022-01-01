Та зачем он здесь нужен? Или других кредиток не было? У меня карта А-банка на полке лежит больше года. Вот на выходных смахнул с нее пыль, сходили семьей на "Аватара-2", немного кешбэка набежало. А так...бесполезная карта.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 08:10
Додано: Сер 28 гру, 2022 12:23
Тем более с нулевым лимитом.
Додано: Сер 28 гру, 2022 16:58
Re: А-Банк
С кредитки кб меньше обычно, но попадаются нестандартные категории типа автосервиса и на партнерке бывает достаточно много за кредитные, например такси.
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