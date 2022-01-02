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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:10

  nord написав:
  Citizen_D написав:Зменшили кредитний ліміт до нуля. :shock:

Та зачем он здесь нужен? :) Или других кредиток не было? У меня карта А-банка на полке лежит больше года. Вот на выходных смахнул с нее пыль, сходили семьей на "Аватара-2", немного кешбэка набежало. А так...бесполезная карта.
Искатель
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 22.02.16
Подякував: 888 раз.
Подякували: 4652 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:23

  Искатель написав:
  nord написав:
  Citizen_D написав:Зменшили кредитний ліміт до нуля. :shock:

Та зачем он здесь нужен? :) Или других кредиток не было? У меня карта А-банка на полке лежит больше года. Вот на выходных смахнул с нее пыль, сходили семьей на "Аватара-2", немного кешбэка набежало. А так...бесполезная карта.

Тем более с нулевым лимитом. :lol:
nord
 
Повідомлень: 133
З нами з: 25.07.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:58

Re: А-Банк

С кредитки кб меньше обычно, но попадаются нестандартные категории типа автосервиса и на партнерке бывает достаточно много за кредитные, например такси.
Citizen_D
 
Повідомлень: 162
З нами з: 14.03.20
Подякував: 100 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:52

снова "технические работы" ???
тянучка аут оф контрол
flysoulfly
 
Повідомлень: 1305
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Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:21

  Искатель написав:А так...бесполезная карта.

как и второй Аватар :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 399 раз.
 
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