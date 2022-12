Всього два тижні знадобилося другому «Аватару», щоб перетнути позначку $1 мільярд касових зборів. Це робить фантастичний блокбастер «Аватар: Шлях води» («Avatar: The Way of Water») другим найуспішнішим фільмом 2022 року після бойовика «Топ Ґан: Меверік» (якому не вистачило 11 з гачечком мільйонів, аби зібрати 1,5 млрд), але, звичайно, питання часу, коли «Аватар 2» скине «стрільця» з п’єдесталу.Чи вдасться сиквелу побити рекорд першого фільму, що залишається найкасовішою стрічкою усіх часів, зібравши понад $2,92 млрд? Покаже час, але в постпандемічному світі фільмам важче досягати таких цифр. Винятком є «Людина-павук: Дороги додому немає», який майже дотягнувся до $2 млрд.Кажуть, бюджет фільму «Аватар: Шлях води» складає майже пів мільярда доларів. За словами самого Джеймса Кемерона, щоб окупитися «Аватар 2» має стати третім чи четвертим найкасовішим фільмом в історії. Зараз на цих позиціях його ж «Титанік» ($2,2 млрд) і сьомий епізод «Зоряних війн» ($2,07 млрд)