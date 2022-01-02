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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:10

  nord написав:
  Citizen_D написав:Зменшили кредитний ліміт до нуля. :shock:

Та зачем он здесь нужен? :) Или других кредиток не было? У меня карта А-банка на полке лежит больше года. Вот на выходных смахнул с нее пыль, сходили семьей на "Аватара-2", немного кешбэка набежало. А так...бесполезная карта.
Искатель
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 22.02.16
Подякував: 888 раз.
Подякували: 4652 раз.
 
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13
2
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:23

  Искатель написав:
  nord написав:
  Citizen_D написав:Зменшили кредитний ліміт до нуля. :shock:

Та зачем он здесь нужен? :) Или других кредиток не было? У меня карта А-банка на полке лежит больше года. Вот на выходных смахнул с нее пыль, сходили семьей на "Аватара-2", немного кешбэка набежало. А так...бесполезная карта.

Тем более с нулевым лимитом. :lol:
nord
 
Повідомлень: 133
З нами з: 25.07.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:58

Re: А-Банк

С кредитки кб меньше обычно, но попадаются нестандартные категории типа автосервиса и на партнерке бывает достаточно много за кредитные, например такси.
Citizen_D
 
Повідомлень: 162
З нами з: 14.03.20
Подякував: 100 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:52

снова "технические работы" ???
тянучка аут оф контрол
flysoulfly
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 13.01.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:03

  flysoulfly написав:снова "технические работы" ???
тянучка аут оф контрол

и опять....

или в web-версии р2ртянучка работает?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 13.01.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:30

  Искатель написав:
  nord написав:
  Citizen_D написав:Зменшили кредитний ліміт до нуля. :shock:

Та зачем он здесь нужен? :) Или других кредиток не было? У меня карта А-банка на полке лежит больше года. Вот на выходных смахнул с нее пыль, сходили семьей на "Аватара-2", немного кешбэка набежало. А так...бесполезная карта.

Если год не пользоваться, по 20 грн в месяц не снимают?
sergia
 
Повідомлень: 509
З нами з: 14.12.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:35

  THB написав:
  novichok написав:Як забирати конвертдепо по закінченню,потрібно попередньо замовити,якщо потрібно,то як і де (чат, відділення).
В день видачі зразу до каси, чи тут працює зв'язка менеджер-каса?

Снятие с карты - сразу в кассу. Забирал немного,спросил у кассира,если сумма побольше - заказывать? Ответила-не,не надо. Возможно зависит от города.

нужно обязательно валютную карту типа Желтой открывать, как обычно?
sergia
 
Повідомлень: 509
З нами з: 14.12.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:24

  sergia написав:Если год не пользоваться, по 20 грн в месяц не снимают?
прогнать 1грн на вход/выход и не задаваться таким вопросом
flysoulfly
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 13.01.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:04

  flysoulfly написав:
  sergia написав:Если год не пользоваться, по 20 грн в месяц не снимают?
прогнать 1грн на вход/выход и не задаваться таким вопросом

это понятно, на полочных мобилках где-то так и делаю). Но было написано что карта лежит на полке больше года. Вот и стало интэрэсно, действительно 20-ку в месяц снимают или только пугают
sergia
 
Повідомлень: 509
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Подякував: 110 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:12

А банк налил 28тыс на оплату частями, а кредитка с 0000грн. и ничего не налил...((
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6070
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