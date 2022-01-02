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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:54
sergia написав: flysoulfly написав: sergia написав:
Если год не пользоваться, по 20 грн в месяц не снимают?
прогнать 1грн на вход/выход и не задаваться таким вопросом
это понятно, на полочных мобилках где-то так и делаю). Но было написано что карта лежит на полке больше года. Вот и стало интэрэсно, действительно 20-ку в месяц снимают или только пугают
Навряд тут хтось більше року тримає власні кошти на картці, котрою не користується (а списувати має лише власні), тому на практичний досвід я б не розраховував.
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