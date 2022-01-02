RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:54

  sergia написав:
  flysoulfly написав:
  sergia написав:Если год не пользоваться, по 20 грн в месяц не снимают?
прогнать 1грн на вход/выход и не задаваться таким вопросом

это понятно, на полочных мобилках где-то так и делаю). Но было написано что карта лежит на полке больше года. Вот и стало интэрэсно, действительно 20-ку в месяц снимают или только пугают

Навряд тут хтось більше року тримає власні кошти на картці, котрою не користується (а списувати має лише власні), тому на практичний досвід я б не розраховував.
klug
 
Повідомлень: 7799
З нами з: 18.08.14
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Айбокс Банк 1 ... 7, 8, 9
Герания » Вів 11 січ, 2022 11:09
87 33661
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 гру, 2022 01:20
citramon
Банк Глобус 1 ... 23, 24, 25
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
244 231978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 гру, 2022 22:47
Goodman
Ідея Банк 1 ... 44, 45, 46
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
456 318627
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 гру, 2022 11:27
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (88)
30.12.2022 01:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.