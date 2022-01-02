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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

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А-Банк 3.5 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:54

  sergia написав:
  flysoulfly написав:
  sergia написав:Если год не пользоваться, по 20 грн в месяц не снимают?
прогнать 1грн на вход/выход и не задаваться таким вопросом

это понятно, на полочных мобилках где-то так и делаю). Но было написано что карта лежит на полке больше года. Вот и стало интэрэсно, действительно 20-ку в месяц снимают или только пугают

Навряд тут хтось більше року тримає власні кошти на картці, котрою не користується (а списувати має лише власні), тому на практичний досвід я б не розраховував.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 22:09

Re: А-Банк

Подскажите, для открытия конверт-депо на 100к какие карты или счета в А-банке нужно иметь? Есть по ним подводные камни и комиссии при пополнении и снятии,в том числе платные смс (можно ли их отключить)?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 22:15

Dobrofey немає жодних підвохів, відкриваєш жовту карту в баксах-євро (можна і в застосунку), купуєш бакси на 3 міс, потім виплата йде на жовту і знімаєш в касі банку, така наука.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 22:22

Re: А-Банк

Dobrofey, за 30-ть дней до окончания депо отключить пролонгацию.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:13

  melkh написав:Dobrofey немає жодних підвохів, відкриваєш жовту карту в баксах-євро (можна і в застосунку), купуєш бакси на 3 міс, потім виплата йде на жовту і знімаєш в касі банку, така наука.

Так а гривну на какую карту или счет закидывать? Это ж еще и "зеленую" карту открыть нужно, или счет какой-то?
Карты в грн и дол нужны пластиковые, или можно и виртуальные в приложении?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:20

  Dobrofey написав:
  melkh написав:Dobrofey немає жодних підвохів, відкриваєш жовту карту в баксах-євро (можна і в застосунку), купуєш бакси на 3 міс, потім виплата йде на жовту і знімаєш в касі банку, така наука.

Так а гривну на какую карту или счет закидывать? Это ж еще и "зеленую" карту открыть нужно, или счет какой-то?
Карты в грн и дол нужны пластиковые, или можно и виртуальные в приложении?

Зараз поповнення усiх карт зробили безкоштовним (хоч нал хоч безнал) - тому гривневу без рiзницi яку вiдкривати - зелену чи жовту. Валютну - жовту. Поточних рахункiв тут нема - тому картку вiдкривати обов'язково - гривневу та в тiй валютi у якiй депо. Для конвертацiйних депо вiртуальник карток - достатньо.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:15

Re: А-Банк

Спасибо, а после пополнения гривневой карты в какой менюшке депозит открывать? Или он через обмен валют оформляется?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:29

Re: А-Банк

В меню депозитів
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